En la diagonal 38 del barrio María Paz, cualquier esquina, cualquier andén, cualquier pared sirve como local improvisado, como mostrador donde se exhiben ropa, alimentos y objetos que la mayoría desecharía, pero que aquí tienen una segunda vida útil, para todo hay comprador. El transeúnte se las arregla para no pisar los productos, esquivar las carretas de los coteros y no dejarse atropellar por los camiones que salen de la central de Corabastos. Tapabocas se ven, pero el distanciamiento social no existe en uno de los epicentros comerciales más complejos de la localidad de Kennedy.

Mientras se acerca el pico de la pandemia y se instaura de nuevo una cuarentena estricta del 23 de julio al 6 de agosto, esta pequeña Bogotá —a la que llega el 80 por ciento del reciclaje de la ciudad y desde donde se distribuyen los alimentos al mismo porcentaje del territorio colombiano— lucha por hacerle el quite al coronavirus mientras levanta una economía informal tan amplia y diversa que cada nueva administración no termina por comprenderla.

Kennedy registra el 16,9 por ciento de los contagios de covid-19 en la capital del país, bordeando los 6.000 casos activos de la enfermedad y los 264 muertos. Sin embargo, bajar los indicadores es una preocupación del Distrito que riñe con las necesidades de 1.230.539 habitantes, que buscan oportunidades laborales para sostener a sus familias y no morir de hambre. Es más letal el hambre que el virus.