El capitalismo triunfó y no hay duda de que es el sistema más eficiente para generar riqueza. Ya no hay disputa entre capitalismo y comunismo, sino entre capitalismo liberal y capitalismo político, como ha señalado Branko Milanovic. El primero es el occidental, que manejan las grandes corporaciones, y el segundo es el chino, al que le gusta el mercado y la competencia, pero desde la mano férrea del Estado. Y los dos colapsan. No en su manera de conquistar mercados y acumular capital, sino en su capacidad de redistribuir la riqueza y relacionarse con el medioambiente. Ha sido un capitalismo desigual y depredador. Los economistas más relevantes vienen pidiendo hace ya un tiempo ajustes estructurales a un modelo de capitalismo occidental que ya hizo agua. Stiglitz, Krugman, Sachs, Piketty y varios más han insistido en redefinir el papel del Estado en la economía mediante nuevas reglas del juego e impuestos para reducir brechas y fortalecer el tejido social. La otra gran batalla es la lucha contra el cambio climático. La actual pandemia expresa en forma palpable y dramática una madre naturaleza que expresa todo su malestar. Actuar en ese frente toca fibras sensibles de ese capitalismo. El virus por ahora mandó a la lona a los mercados, la globalización y la interconexión.