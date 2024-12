Los incendios en el páramo de Sumapaz empezaron cuando los campesinos, azotados por la violencia de los años 50, se refugiaron allí e hicieron quemas y talas para sus actividades agrícolas y de ganadería. No obstante, desde que se declaró Parque Nacional Natural, en 1977, fueron dejando progresivamente esas actividades y se trasladaron a la parte baja del páramo.

La categoría de protección cubre solo 142.112 hectáreas, de las 333.420 que tiene en total el páramo. En la zona que no está protegida es donde se han ubicado más de 5.000 campesinos, cuya principal actividad sigue siendo la ganadería. Dentro de la zona protegida solo viven unas 66 familias. Marco Pardo, director del Parque Nacional de Sumapaz, aseguró que desde hace años quedó claro que la opción no es que los campesinos abandonen el lugar, sino que puedan habitarlo sin perjudicarlo, como guardas de ese santuario natural: “Los campesinos se han convertido en protectores del páramo y a lo largo del tiempo han sido parte de su recuperación. Hay que hacerles este reconocimiento”.

Para Orlando Rangel, profesor titular del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y experto en páramos, entre las amenazas del páramo está que las Instituciones del Estado no han llegado a este lugar por el conflicto armado. Aunque Bogotá es muy fuerte institucionalmente, allá no llega. Mucho menos los demás municipios. También reconoce que geográficamente es muy difícil protegerlo y que cuando se presenta un incendio el reto logístico es enorme.

La amenaza más evidente para los pobladores, aparte del turismo y los futuros proyectos de ecoturismo, es el cambio climático. Saben que no es mucho lo que puedan hacer contra el daño que ya se le ha causado al ambiente y que genera los incendios. Marco Pardo aseguró que están volcando sus esfuerzos en dar a conocer Sumapaz, no para que lo visiten, sino para que la ciudadanía lo proteja y puedan llegar recursos para la preservación de este santuario natural que no tiene inversión de la capital para su conservación. “Hay inversión para las comunidades, pero no para la preservación del parque”, dijo.