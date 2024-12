En el Chiribiquete viven el 70 por ciento de los mamíferos, el 35 por ciento de las aves, el 51 por ciento de los reptiles, el 40 por ciento de los anfibios y el 70 por ciento de los peces continentales presentes en el territorio nacional. Fuente: Documento de nominación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete ‘La maloca del jaguar’ para la inscripción de la Lista de Patrimonio Mundial.

“Trabajé normal hasta el 27 de septiembre de 2002. Ese día que bajé porque iba para Bogotá a pedir plata para otros tres años de trabajo, los comandantes Manuel Muñeca y Perdomo me mandaron llamar. Y me dijeron: ‘Don Patricio, con ustedes no hemos tenido problema, pero en 15 días nos van a meter 17.000 soldados del Plan Patriota (liderado por el expresidente Álvaro Uribe y que tenía como objetivo recuperar el territorio considerado por años la retaguardia profunda de las Farc en los departamentos del Meta, Caquetá y parte del Putumayo). Nos vamos a dar chumbimba y esto no es para usted y sus estudiantes. Esto se va a volver un frente de guerra. Más bien váyase. Esto se va a volver terrible’”.

A las tres semanas, la zona estaba inundada de militares. No hubo vuelos por unos dos años. No había manera de entrar ni salir del lugar. “Años después se calmaron las cosas. Pero a mi casa se la comió el monte, se llenó de rastrojo”.

Iván Alí, miembro del extinto Estado Mayor de las Farc, cuenta sus vivencias en este territorio, durante los años que la guerrilla estuvo en la zona. “Logramos conocer el Chiribiquete, toda su exuberancia. Es el paraíso terrenal con toda su flora y fauna”. De hecho, lo más impresionante de su testimonio son las anécdotas con los güíos hambrientos, el tigrillo que tenía como mascota un guerrillero y el famoso cajón de la muerte del río Tunia.